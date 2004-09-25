Матч завершен
Рубин
Казань
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2004, 23:00 МСК
24.09.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы