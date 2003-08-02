Матч завершен
Рубин
Казань
3:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
1 авг. 2003, 23:00 МСК
1.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы