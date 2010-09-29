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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Нобоа 30
1:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Вилья 61
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2010, 19:30 МСК
29.09.2010, 19:30 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
30'
30'
88
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
65
0
Корниленко
Сергей Корниленко
64
Запасные
0
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Касаев
Алан Касаев
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Эдуардо
Карлос Эдуардо
0
Натхо
Бибрас Натхо
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Вилья
Давид Вилья
61'
61'
86
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
62
0
Хави
Хави
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Педро
Педро
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Милито
Габриэль Милито
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Месси
Лионель Месси
0
Кркич
Боян Кркич