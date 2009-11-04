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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2009, 20:30 МСК
4.11.2009, 20:30 МСК
среда
Конрад Плауц
Конрад Плауц
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Касаев
Алан Касаев
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Горбанец
Андрей Горбанец
0
Бухаров
Александр Бухаров
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
83
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Максвелл
Максвелл
0
Педро
Педро
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Анри
Тьерри Анри
0
Кркич
Боян Кркич