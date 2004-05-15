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Рубин VS Амкар
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Рубин - Амкар: 14 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
2:2
Рубин - Амкар: 14 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
14 мая 2004, 23:00 МСК
14.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0
Рубин
3
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Рубин
0
Амкар
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Амкар
1
Рубин
2
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Амкар
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
Рубин
0
Амкар
0
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
Амкар
1
Рубин
2
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
Рубин
0 : 2
Амкар
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
Рубин
0
Амкар
2
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
12:00
Амкар
0 : 3
Рубин
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
12:00
Амкар
0
Рубин
3
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
16:30
Рубин
1 : 1
Амкар
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
16:30
Рубин
1
Амкар
1
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
18:30
Рубин
3 : 0
Амкар
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
18:30
Рубин
3
Амкар
0
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
Амкар
0 : 0
Рубин
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
Амкар
0
Рубин
0
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
16:00
Амкар
1 : 1
Рубин
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
16:00
Амкар
1
Рубин
1
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0
Амкар
1
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
16:00
Амкар
0 : 2
Рубин
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
16:00
Амкар
0
Рубин
2
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
15:00
Амкар
1 : 1
Рубин
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
15:00
Амкар
1
Рубин
1
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
13:30
Рубин
1 : 1
Амкар
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
13:30
Рубин
1
Амкар
1
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
Рубин
3
Амкар
0
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
15:15
Амкар
0
Рубин
1
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
18:00
Рубин
1 : 2
Амкар
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
18:00
Рубин
1
Амкар
2
16.05.2009
16 мая 2009
сб
11:00
Амкар
2 : 2
Рубин
16.05.2009
16 мая 2009
сб
11:00
Амкар
2
Рубин
2
24.09.2008
24 сент. 2008
ср
18:00
Рубин
0(4) : 0(1)
Амкар
24.09.2008
24 сент. 2008
ср
18:00
Рубин
0(4)
Амкар
0(1)
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09 марта, 13:29
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1
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08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
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«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
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РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05