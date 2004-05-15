Рубин - Амкар: 14 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
2:2

Рубин - Амкар: 14 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
14 мая 2004, 23:00 МСК
14.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0
Рубин
3
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Рубин
0
Амкар
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Амкар
1
Рубин
2
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Амкар
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Рубин
0
Амкар
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 12:00
Амкар
1
Рубин
2
26.07.2015 26 июля 2015 вс 17:00
Рубин
0 : 2
Амкар
26.07.2015 26 июля 2015 вс 17:00
Рубин
0
Амкар
2
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 12:00
Амкар
0 : 3
Рубин
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 12:00
Амкар
0
Рубин
3
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 16:30
Рубин
1 : 1
Амкар
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 16:30
Рубин
1
Амкар
1
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
Рубин
3 : 0
Амкар
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
Рубин
3
Амкар
0
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 17:00
Амкар
0 : 0
Рубин
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 17:00
Амкар
0
Рубин
0
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 16:00
Амкар
1 : 1
Рубин
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 16:00
Амкар
1
Рубин
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 14:45
Рубин
0
Амкар
1
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 16:00
Амкар
0 : 2
Рубин
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 16:00
Амкар
0
Рубин
2
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 15:00
Амкар
1 : 1
Рубин
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 15:00
Амкар
1
Рубин
1
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 13:30
Рубин
1 : 1
Амкар
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 13:30
Рубин
1
Амкар
1
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
Рубин
3
Амкар
0
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
Амкар
0
Рубин
1
25.09.2009 25 сент. 2009 пт 18:00
Рубин
1 : 2
Амкар
25.09.2009 25 сент. 2009 пт 18:00
Рубин
1
Амкар
2
16.05.2009 16 мая 2009 сб 11:00
Амкар
2 : 2
Рубин
16.05.2009 16 мая 2009 сб 11:00
Амкар
2
Рубин
2
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 18:00
Рубин
0(4) : 0(1)
Амкар
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 18:00
Рубин
0(4)
Амкар
0(1)

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