Матч завершен
Рубин
Казань
4:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 сент. 2005, 23:00 МСК
16.09.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы