Матч завершен
Рубин
Казань
4:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
11 апр. 2003, 23:00 МСК
11.04.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы