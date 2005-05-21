Матч завершен
Рубин
Казань
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
20 мая 2005, 23:00 МСК
20.05.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы