Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
15 авг. 2004, 23:00 МСК
15.08.2004, 23:00 МСК
воскресенье
Составы