Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
18 июля 2003, 23:00 МСК
18.07.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы