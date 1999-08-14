Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
13 авг. 1999, 23:00 МСК
13.08.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы