Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Квинси Промес
Ивица Олич
Федор Чалов
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Россия
Мальта
США
Норвегия
Косово
Бельгия
Белоруссия
Нидерланды
Непал
Англия
Ирландия
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Локомотив
Барселона
Зенит
Бавария
Краснодар
Реал
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Ротор VS Зенит
Поделиться:
Ротор - Зенит: 08 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
6:1
Ротор - Зенит: 08 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
8 апр. 1992, 23:00 МСК
8.04.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 6:1
Прошлые матчи
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0
Зенит
2
12.11.2004
12 нояб. 2004
пт
-:-
Ротор
2 : 5
Зенит
12.11.2004
12 нояб. 2004
пт
-:-
Ротор
2
Зенит
5
13.03.2004
13 марта 2004
сб
-:-
Зенит
3 : 2
Ротор
13.03.2004
13 марта 2004
сб
-:-
Зенит
3
Ротор
2
12.09.2003
12 сент. 2003
пт
23:00
Ротор
1 : 4
Зенит
12.09.2003
12 сент. 2003
пт
23:00
Ротор
1
Зенит
4
03.05.2003
03 мая 2003
сб
23:00
Зенит
0 : 0
Ротор
03.05.2003
03 мая 2003
сб
23:00
Зенит
0
Ротор
0
27.09.2002
27 сент. 2002
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Зенит
27.09.2002
27 сент. 2002
пт
23:00
Ротор
2
Зенит
1
13.03.2002
13 марта 2002
ср
-:-
Зенит
1 : 0
Ротор
13.03.2002
13 марта 2002
ср
-:-
Зенит
1
Ротор
0
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Зенит
2 : 1
Ротор
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Зенит
2
Ротор
1
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Ротор
0 : 0
Зенит
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Ротор
0
Зенит
0
12.11.2000
12 нояб. 2000
вс
-:-
Зенит
3 : 1
Ротор
12.11.2000
12 нояб. 2000
вс
-:-
Зенит
3
Ротор
1
25.03.2000
25 марта 2000
сб
-:-
Ротор
2 : 0
Зенит
25.03.2000
25 марта 2000
сб
-:-
Ротор
2
Зенит
0
13.08.1999
13 авг. 1999
пт
23:00
Ротор
2 : 2
Зенит
13.08.1999
13 авг. 1999
пт
23:00
Ротор
2
Зенит
2
08.05.1999
08 мая 1999
сб
23:00
Зенит
1 : 1
Ротор
08.05.1999
08 мая 1999
сб
23:00
Зенит
1
Ротор
1
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Зенит
0
Ротор
1
17.04.1998
17 апр. 1998
пт
23:00
Ротор
2 : 1
Зенит
17.04.1998
17 апр. 1998
пт
23:00
Ротор
2
Зенит
1
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
3 : 0
Зенит
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
3
Зенит
0
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
Зенит
0
Ротор
1
20.09.1996
20 сент. 1996
пт
23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
20.09.1996
20 сент. 1996
пт
23:00
Зенит
0
Ротор
1
07.05.1996
07 мая 1996
вт
23:00
Ротор
1 : 0
Зенит
07.05.1996
07 мая 1996
вт
23:00
Ротор
1
Зенит
0
27.06.1992
27 июня 1992
сб
23:00
Зенит
1 : 1
Ротор
27.06.1992
27 июня 1992
сб
23:00
Зенит
1
Ротор
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04