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Ротор VS Уралан
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Ротор - Уралан: 08 мая 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Ротор - Уралан: 08 мая 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
8 мая 2003, 23:00 МСК
8.05.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
30.08.2003
30 авг. 2003
сб
23:00
Уралан
0 : 1
Ротор
30.08.2003
30 авг. 2003
сб
23:00
Уралан
0
Ротор
1
08.05.2003
08 мая 2003
чт
23:00
Ротор
2 : 0
Уралан
08.05.2003
08 мая 2003
чт
23:00
Ротор
2
Уралан
0
10.11.2002
10 нояб. 2002
вс
-:-
Ротор
2 : 0
Уралан
10.11.2002
10 нояб. 2002
вс
-:-
Ротор
2
Уралан
0
19.04.2002
19 апр. 2002
пт
23:00
Уралан
2 : 0
Ротор
19.04.2002
19 апр. 2002
пт
23:00
Уралан
2
Ротор
0
22.07.2000
22 июля 2000
сб
23:00
Ротор
3 : 1
Уралан
22.07.2000
22 июля 2000
сб
23:00
Ротор
3
Уралан
1
14.04.2000
14 апр. 2000
пт
23:00
Уралан
2 : 0
Ротор
14.04.2000
14 апр. 2000
пт
23:00
Уралан
2
Ротор
0
27.07.1999
27 июля 1999
вт
23:00
Ротор
3 : 1
Уралан
27.07.1999
27 июля 1999
вт
23:00
Ротор
3
Уралан
1
24.04.1999
24 апр. 1999
сб
23:00
Уралан
0 : 1
Ротор
24.04.1999
24 апр. 1999
сб
23:00
Уралан
0
Ротор
1
08.09.1998
08 сент. 1998
вт
23:00
Ротор
3 : 1
Уралан
08.09.1998
08 сент. 1998
вт
23:00
Ротор
3
Уралан
1
06.06.1998
06 июня 1998
сб
23:00
Уралан
2 : 1
Ротор
06.06.1998
06 июня 1998
сб
23:00
Уралан
2
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
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Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32