Ротор - Уралан: 27 июля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:1

Ротор - Уралан: 27 июля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
27 июля 1999, 23:00 МСК
27.07.1999, 23:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

30.08.2003 30 авг. 2003 сб 23:00
Уралан
0 : 1
Ротор
30.08.2003 30 авг. 2003 сб 23:00
Уралан
0
Ротор
1
08.05.2003 08 мая 2003 чт 23:00
Ротор
2 : 0
Уралан
08.05.2003 08 мая 2003 чт 23:00
Ротор
2
Уралан
0
10.11.2002 10 нояб. 2002 вс -:-
Ротор
2 : 0
Уралан
10.11.2002 10 нояб. 2002 вс -:-
Ротор
2
Уралан
0
19.04.2002 19 апр. 2002 пт 23:00
Уралан
2 : 0
Ротор
19.04.2002 19 апр. 2002 пт 23:00
Уралан
2
Ротор
0
22.07.2000 22 июля 2000 сб 23:00
Ротор
3 : 1
Уралан
22.07.2000 22 июля 2000 сб 23:00
Ротор
3
Уралан
1
14.04.2000 14 апр. 2000 пт 23:00
Уралан
2 : 0
Ротор
14.04.2000 14 апр. 2000 пт 23:00
Уралан
2
Ротор
0
27.07.1999 27 июля 1999 вт 23:00
Ротор
3 : 1
Уралан
27.07.1999 27 июля 1999 вт 23:00
Ротор
3
Уралан
1
24.04.1999 24 апр. 1999 сб 23:00
Уралан
0 : 1
Ротор
24.04.1999 24 апр. 1999 сб 23:00
Уралан
0
Ротор
1
08.09.1998 08 сент. 1998 вт 23:00
Ротор
3 : 1
Уралан
08.09.1998 08 сент. 1998 вт 23:00
Ротор
3
Уралан
1
06.06.1998 06 июня 1998 сб 23:00
Уралан
2 : 1
Ротор
06.06.1998 06 июня 1998 сб 23:00
Уралан
2
Ротор
1

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