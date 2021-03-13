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Ротор VS Урал
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Ротор - Урал: 19 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2
Ротор - Урал: 19 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
19 сент. 1992, 23:00 МСК
19.09.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1
Ротор
0
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0
Урал
0
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Урал
1 : 1
Ротор
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Урал
1
Ротор
1
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
17:00
Ротор
0 : 4
Урал
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
17:00
Ротор
0
Урал
4
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
Урал
4 : 0
Ротор
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
Урал
4
Ротор
0
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Ротор
1 : 2
Урал
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Ротор
1
Урал
2
03.11.1996
03 нояб. 1996
вс
-:-
Ротор
2 : 1
Урал
03.11.1996
03 нояб. 1996
вс
-:-
Ротор
2
Урал
1
16.07.1996
16 июля 1996
вт
23:00
Урал
2 : 4
Ротор
16.07.1996
16 июля 1996
вт
23:00
Урал
2
Ротор
4
26.10.1995
26 окт. 1995
чт
-:-
Ротор
1 : 2
Урал
26.10.1995
26 окт. 1995
чт
-:-
Ротор
1
Урал
2
07.04.1995
07 апр. 1995
пт
23:00
Урал
5 : 0
Ротор
07.04.1995
07 апр. 1995
пт
23:00
Урал
5
Ротор
0
28.10.1994
28 окт. 1994
пт
-:-
Урал
0 : 0
Ротор
28.10.1994
28 окт. 1994
пт
-:-
Урал
0
Ротор
0
15.03.1994
15 марта 1994
вт
-:-
Ротор
1 : 1
Урал
15.03.1994
15 марта 1994
вт
-:-
Ротор
1
Урал
1
31.08.1993
31 авг. 1993
вт
23:00
Ротор
3 : 2
Урал
31.08.1993
31 авг. 1993
вт
23:00
Ротор
3
Урал
2
01.05.1993
01 мая 1993
сб
23:00
Урал
0 : 3
Ротор
01.05.1993
01 мая 1993
сб
23:00
Урал
0
Ротор
3
07.11.1992
07 нояб. 1992
сб
-:-
Урал
2 : 1
Ротор
07.11.1992
07 нояб. 1992
сб
-:-
Урал
2
Ротор
1
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Ротор
2 : 2
Урал
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Ротор
2
Урал
2
Новости
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
1
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00