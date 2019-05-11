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Ротор VS Тюмень
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Ротор - Тюмень: 08 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:2
Ротор - Тюмень: 08 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
8 сент. 1992, 23:00 МСК
8.09.1992, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
11.05.2019
11 мая 2019
сб
13:00
Ротор
2 : 1
Тюмень
11.05.2019
11 мая 2019
сб
13:00
Ротор
2
Тюмень
1
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
17:00
Тюмень
0 : 1
Ротор
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
17:00
Тюмень
0
Ротор
1
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1
Тюмень
2
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1
Ротор
1
02.10.1998
02 окт. 1998
пт
23:00
Тюмень
2 : 4
Ротор
02.10.1998
02 окт. 1998
пт
23:00
Тюмень
2
Ротор
4
16.06.1998
16 июня 1998
вт
23:00
Ротор
5 : 1
Тюмень
16.06.1998
16 июня 1998
вт
23:00
Ротор
5
Тюмень
1
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Тюмень
0 : 0
Ротор
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Тюмень
0
Ротор
0
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Ротор
5 : 2
Тюмень
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Ротор
5
Тюмень
2
25.08.1995
25 авг. 1995
пт
23:00
Тюмень
1 : 6
Ротор
25.08.1995
25 авг. 1995
пт
23:00
Тюмень
1
Ротор
6
07.07.1995
07 июля 1995
пт
23:00
Ротор
5 : 4
Тюмень
07.07.1995
07 июля 1995
пт
23:00
Ротор
5
Тюмень
4
15.10.1994
15 окт. 1994
сб
-:-
Тюмень
2 : 2
Ротор
15.10.1994
15 окт. 1994
сб
-:-
Тюмень
2
Ротор
2
19.03.1994
19 марта 1994
сб
-:-
Ротор
2 : 0
Тюмень
19.03.1994
19 марта 1994
сб
-:-
Ротор
2
Тюмень
0
25.10.1992
25 окт. 1992
вс
-:-
Тюмень
0 : 3
Ротор
25.10.1992
25 окт. 1992
вс
-:-
Тюмень
0
Ротор
3
08.09.1992
08 сент. 1992
вт
23:00
Ротор
3 : 2
Тюмень
08.09.1992
08 сент. 1992
вт
23:00
Ротор
3
Тюмень
2
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32