Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
27 сент. 2003, 23:00 МСК
27.09.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы