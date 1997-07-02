Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
1 июля 1997, 23:00 МСК
1.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы