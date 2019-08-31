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РПЛ
Ротор VS Торпедо
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Ротор - Торпедо: 08 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1
Ротор - Торпедо: 08 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
8 апр. 1994, 23:00 МСК
8.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Ротор
0 : 2
Торпедо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Ротор
0
Торпедо
2
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Торпедо
1
Ротор
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Ротор
1 : 2
Торпедо
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Ротор
1
Торпедо
2
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Торпедо
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0
Торпедо
0
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0
Ротор
0
10.07.2004
10 июля 2004
сб
23:00
Ротор
0 : 1
Торпедо
10.07.2004
10 июля 2004
сб
23:00
Ротор
0
Торпедо
1
22.05.2004
22 мая 2004
сб
23:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
22.05.2004
22 мая 2004
сб
23:00
Торпедо
1
Ротор
0
27.09.2003
27 сент. 2003
сб
23:00
Ротор
2 : 0
Торпедо
27.09.2003
27 сент. 2003
сб
23:00
Ротор
2
Торпедо
0
19.04.2003
19 апр. 2003
сб
23:00
Торпедо
0 : 3
Ротор
19.04.2003
19 апр. 2003
сб
23:00
Торпедо
0
Ротор
3
23.08.2002
23 авг. 2002
пт
23:00
Торпедо
3 : 1
Ротор
23.08.2002
23 авг. 2002
пт
23:00
Торпедо
3
Ротор
1
03.05.2002
03 мая 2002
пт
23:00
Ротор
1 : 0
Торпедо
03.05.2002
03 мая 2002
пт
23:00
Ротор
1
Торпедо
0
30.09.2001
30 сент. 2001
вс
23:00
Торпедо
1 : 1
Ротор
30.09.2001
30 сент. 2001
вс
23:00
Торпедо
1
Ротор
1
09.06.2001
09 июня 2001
сб
23:00
Ротор
1 : 1
Торпедо
09.06.2001
09 июня 2001
сб
23:00
Ротор
1
Торпедо
1
05.11.2000
05 нояб. 2000
вс
-:-
Ротор
0 : 1
Торпедо
05.11.2000
05 нояб. 2000
вс
-:-
Ротор
0
Торпедо
1
26.06.2000
26 июня 2000
пн
23:00
Торпедо
2 : 0
Ротор
26.06.2000
26 июня 2000
пн
23:00
Торпедо
2
Ротор
0
24.09.1999
24 сент. 1999
пт
23:00
Ротор
0 : 2
Торпедо
24.09.1999
24 сент. 1999
пт
23:00
Ротор
0
Торпедо
2
18.06.1999
18 июня 1999
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
Ротор
18.06.1999
18 июня 1999
пт
23:00
Торпедо
2
Ротор
1
30.10.1998
30 окт. 1998
пт
-:-
Ротор
1 : 0
Торпедо
30.10.1998
30 окт. 1998
пт
-:-
Ротор
1
Торпедо
0
30.06.1998
30 июня 1998
вт
23:00
Торпедо
2 : 2
Ротор
30.06.1998
30 июня 1998
вт
23:00
Торпедо
2
Ротор
2
01.11.1997
01 нояб. 1997
сб
-:-
Торпедо
1 : 1
Ротор
01.11.1997
01 нояб. 1997
сб
-:-
Торпедо
1
Ротор
1
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«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
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13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
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