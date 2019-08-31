Ротор - Торпедо: 20 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2

Ротор - Торпедо: 20 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
20 июня 1993, 23:00 МСК
20.06.1993, 23:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Ротор
0 : 2
Торпедо
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Ротор
0
Торпедо
2
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Торпедо
1
Ротор
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Ротор
1 : 2
Торпедо
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Ротор
1
Торпедо
2
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 0
Торпедо
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 18:00
Ротор
0
Торпедо
0
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 19:00
Торпедо
0
Ротор
0
10.07.2004 10 июля 2004 сб 23:00
Ротор
0 : 1
Торпедо
10.07.2004 10 июля 2004 сб 23:00
Ротор
0
Торпедо
1
22.05.2004 22 мая 2004 сб 23:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
22.05.2004 22 мая 2004 сб 23:00
Торпедо
1
Ротор
0
27.09.2003 27 сент. 2003 сб 23:00
Ротор
2 : 0
Торпедо
27.09.2003 27 сент. 2003 сб 23:00
Ротор
2
Торпедо
0
19.04.2003 19 апр. 2003 сб 23:00
Торпедо
0 : 3
Ротор
19.04.2003 19 апр. 2003 сб 23:00
Торпедо
0
Ротор
3
23.08.2002 23 авг. 2002 пт 23:00
Торпедо
3 : 1
Ротор
23.08.2002 23 авг. 2002 пт 23:00
Торпедо
3
Ротор
1
03.05.2002 03 мая 2002 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Торпедо
03.05.2002 03 мая 2002 пт 23:00
Ротор
1
Торпедо
0
30.09.2001 30 сент. 2001 вс 23:00
Торпедо
1 : 1
Ротор
30.09.2001 30 сент. 2001 вс 23:00
Торпедо
1
Ротор
1
09.06.2001 09 июня 2001 сб 23:00
Ротор
1 : 1
Торпедо
09.06.2001 09 июня 2001 сб 23:00
Ротор
1
Торпедо
1
05.11.2000 05 нояб. 2000 вс -:-
Ротор
0 : 1
Торпедо
05.11.2000 05 нояб. 2000 вс -:-
Ротор
0
Торпедо
1
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Торпедо
2 : 0
Ротор
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Торпедо
2
Ротор
0
24.09.1999 24 сент. 1999 пт 23:00
Ротор
0 : 2
Торпедо
24.09.1999 24 сент. 1999 пт 23:00
Ротор
0
Торпедо
2
18.06.1999 18 июня 1999 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
Ротор
18.06.1999 18 июня 1999 пт 23:00
Торпедо
2
Ротор
1
30.10.1998 30 окт. 1998 пт -:-
Ротор
1 : 0
Торпедо
30.10.1998 30 окт. 1998 пт -:-
Ротор
1
Торпедо
0
30.06.1998 30 июня 1998 вт 23:00
Торпедо
2 : 2
Ротор
30.06.1998 30 июня 1998 вт 23:00
Торпедо
2
Ротор
2
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
Торпедо
1 : 1
Ротор
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
Торпедо
1
Ротор
1

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