Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
2 апр. 2004, 23:00 МСК
2.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы