Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
16 мая 2003, 23:00 МСК
16.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы