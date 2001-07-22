Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
21 июля 2001, 23:00 МСК
21.07.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы