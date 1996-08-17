Матч завершен
Ротор
Волгоград
4:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 авг. 1996, 23:00 МСК
16.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы