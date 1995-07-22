Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 июля 1995, 23:00 МСК
21.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы