Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
13 мая 1994, 23:00 МСК
13.05.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы