Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
3 окт. 1993, -:- МСК
3.10.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы