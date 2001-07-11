Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:2
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
10 июля 2001, 23:00 МСК
10.07.2001, 23:00 МСК
вторник
Составы