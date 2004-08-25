Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
24 авг. 2004, 23:00 МСК
24.08.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы