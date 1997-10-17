Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
16 окт. 1997, 23:00 МСК
16.10.1997, 23:00 МСК
четверг
Составы