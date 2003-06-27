Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 июня 2003, 23:00 МСК
26.06.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы