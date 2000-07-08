Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
7 июля 2000, 23:00 МСК
7.07.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы