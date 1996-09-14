Матч завершен
Ротор
Волгоград
4:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
13 сент. 1996, 23:00 МСК
13.09.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы