Матч завершен
Ротор
Волгоград
4:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 мая 1995, 23:00 МСК
26.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы