Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
20 июля 1993, 23:00 МСК
20.07.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы