Ротор - Ростов: 13 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:3

Ротор - Ростов: 13 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
13 мая 1992, 23:00 МСК
13.05.1992, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0
Ростов
4
26.03.2014 26 марта 2014 ср 19:00
Ростов
3 : 0
Ротор
26.03.2014 26 марта 2014 ср 19:00
Ростов
3
Ротор
0
24.09.2004 24 сент. 2004 пт 23:00
Ротор
3 : 2
Ростов
24.09.2004 24 сент. 2004 пт 23:00
Ротор
3
Ростов
2
16.04.2004 16 апр. 2004 пт 23:00
Ростов
4 : 1
Ротор
16.04.2004 16 апр. 2004 пт 23:00
Ростов
4
Ротор
1
11.07.2003 11 июля 2003 пт 23:00
Ростов
4 : 3
Ротор
11.07.2003 11 июля 2003 пт 23:00
Ростов
4
Ротор
3
26.06.2003 26 июня 2003 чт 23:00
Ротор
2 : 0
Ростов
26.06.2003 26 июня 2003 чт 23:00
Ротор
2
Ростов
0
28.07.2002 28 июля 2002 вс 23:00
Ротор
0 : 0
Ростов
28.07.2002 28 июля 2002 вс 23:00
Ротор
0
Ростов
0
08.07.2002 08 июля 2002 пн 23:00
Ростов
0 : 3
Ротор
08.07.2002 08 июля 2002 пн 23:00
Ростов
0
Ротор
3
03.08.2001 03 авг. 2001 пт 23:00
Ростов
1 : 2
Ротор
03.08.2001 03 авг. 2001 пт 23:00
Ростов
1
Ротор
2
17.04.2001 17 апр. 2001 вт 23:00
Ротор
1 : 0
Ростов
17.04.2001 17 апр. 2001 вт 23:00
Ротор
1
Ростов
0
07.07.2000 07 июля 2000 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Ростов
07.07.2000 07 июля 2000 пт 23:00
Ротор
3
Ростов
0
31.03.2000 31 марта 2000 пт 23:00
Ростов
1 : 1
Ротор
31.03.2000 31 марта 2000 пт 23:00
Ростов
1
Ротор
1
17.09.1999 17 сент. 1999 пт 23:00
Ростов
1 : 1
Ротор
17.09.1999 17 сент. 1999 пт 23:00
Ростов
1
Ротор
1
12.06.1999 12 июня 1999 сб 23:00
Ротор
0 : 1
Ростов
12.06.1999 12 июня 1999 сб 23:00
Ротор
0
Ростов
1
14.07.1998 14 июля 1998 вт 23:00
Ротор
5 : 1
Ростов
14.07.1998 14 июля 1998 вт 23:00
Ротор
5
Ростов
1
28.03.1998 28 марта 1998 сб -:-
Ростов
2 : 2
Ротор
28.03.1998 28 марта 1998 сб -:-
Ростов
2
Ротор
2
20.08.1997 20 авг. 1997 ср 23:00
Ростов
1 : 1
Ротор
20.08.1997 20 авг. 1997 ср 23:00
Ростов
1
Ротор
1
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Ротор
0 : 2
Ростов
22.04.1997 22 апр. 1997 вт 23:00
Ротор
0
Ростов
2
13.09.1996 13 сент. 1996 пт 23:00
Ротор
4 : 2
Ростов
13.09.1996 13 сент. 1996 пт 23:00
Ротор
4
Ростов
2
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Ростов
0 : 2
Ротор
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Ростов
0
Ротор
2

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