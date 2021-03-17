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РПЛ
Ротор VS Ростов
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Ротор - Ростов: 13 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:3
Ротор - Ростов: 13 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
13 мая 1992, 23:00 МСК
13.05.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0
Ростов
4
26.03.2014
26 марта 2014
ср
19:00
Ростов
3 : 0
Ротор
26.03.2014
26 марта 2014
ср
19:00
Ростов
3
Ротор
0
24.09.2004
24 сент. 2004
пт
23:00
Ротор
3 : 2
Ростов
24.09.2004
24 сент. 2004
пт
23:00
Ротор
3
Ростов
2
16.04.2004
16 апр. 2004
пт
23:00
Ростов
4 : 1
Ротор
16.04.2004
16 апр. 2004
пт
23:00
Ростов
4
Ротор
1
11.07.2003
11 июля 2003
пт
23:00
Ростов
4 : 3
Ротор
11.07.2003
11 июля 2003
пт
23:00
Ростов
4
Ротор
3
26.06.2003
26 июня 2003
чт
23:00
Ротор
2 : 0
Ростов
26.06.2003
26 июня 2003
чт
23:00
Ротор
2
Ростов
0
28.07.2002
28 июля 2002
вс
23:00
Ротор
0 : 0
Ростов
28.07.2002
28 июля 2002
вс
23:00
Ротор
0
Ростов
0
08.07.2002
08 июля 2002
пн
23:00
Ростов
0 : 3
Ротор
08.07.2002
08 июля 2002
пн
23:00
Ростов
0
Ротор
3
03.08.2001
03 авг. 2001
пт
23:00
Ростов
1 : 2
Ротор
03.08.2001
03 авг. 2001
пт
23:00
Ростов
1
Ротор
2
17.04.2001
17 апр. 2001
вт
23:00
Ротор
1 : 0
Ростов
17.04.2001
17 апр. 2001
вт
23:00
Ротор
1
Ростов
0
07.07.2000
07 июля 2000
пт
23:00
Ротор
3 : 0
Ростов
07.07.2000
07 июля 2000
пт
23:00
Ротор
3
Ростов
0
31.03.2000
31 марта 2000
пт
23:00
Ростов
1 : 1
Ротор
31.03.2000
31 марта 2000
пт
23:00
Ростов
1
Ротор
1
17.09.1999
17 сент. 1999
пт
23:00
Ростов
1 : 1
Ротор
17.09.1999
17 сент. 1999
пт
23:00
Ростов
1
Ротор
1
12.06.1999
12 июня 1999
сб
23:00
Ротор
0 : 1
Ростов
12.06.1999
12 июня 1999
сб
23:00
Ротор
0
Ростов
1
14.07.1998
14 июля 1998
вт
23:00
Ротор
5 : 1
Ростов
14.07.1998
14 июля 1998
вт
23:00
Ротор
5
Ростов
1
28.03.1998
28 марта 1998
сб
-:-
Ростов
2 : 2
Ротор
28.03.1998
28 марта 1998
сб
-:-
Ростов
2
Ротор
2
20.08.1997
20 авг. 1997
ср
23:00
Ростов
1 : 1
Ротор
20.08.1997
20 авг. 1997
ср
23:00
Ростов
1
Ротор
1
22.04.1997
22 апр. 1997
вт
23:00
Ротор
0 : 2
Ростов
22.04.1997
22 апр. 1997
вт
23:00
Ротор
0
Ростов
2
13.09.1996
13 сент. 1996
пт
23:00
Ротор
4 : 2
Ростов
13.09.1996
13 сент. 1996
пт
23:00
Ротор
4
Ростов
2
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Ростов
0 : 2
Ротор
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Ростов
0
Ротор
2
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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
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Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
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17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
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27 февраля, 18:26