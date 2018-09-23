Ротор - Нижний Новгород: 23 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1

Ротор - Нижний Новгород: 23 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
23 сент. 2018, 18:00 МСК
23.09.2018, 18:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

12.10.2019 12 окт. 2019 сб 15:00
Ротор
2 : 1
Нижний Новгород
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 15:00
Ротор
2
Нижний Новгород
1
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Ротор
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1
Ротор
3
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Ротор
2 : 1
Нижний Новгород
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Ротор
2
Нижний Новгород
1
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Ротор
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
1
Ротор
0
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
1
Нижний Новгород
2

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