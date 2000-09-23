Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Квинси Промес
Ивица Олич
Федор Чалов
Златан Ибрагимович
Месут Озил
Россия
Мальта
Норвегия
США
Косово
Белоруссия
Бельгия
Нидерланды
Непал
Ирландия
Англия
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Локомотив
Барселона
Зенит
Бавария
Краснодар
Реал
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Ротор VS Локомотив НН
Поделиться:
Ротор - Локомотив НН: 22 сентября 2000 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2
Ротор - Локомотив НН: 22 сентября 2000 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
22 сент. 2000, 23:00 МСК
22.09.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Ротор
2 : 2
Локомотив НН
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Ротор
2
Локомотив НН
2
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Ротор
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Локомотив НН
0
Ротор
1
01.10.1999
01 окт. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 1
Ротор
01.10.1999
01 окт. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
1
Ротор
1
22.06.1999
22 июня 1999
вт
23:00
Ротор
2 : 3
Локомотив НН
22.06.1999
22 июня 1999
вт
23:00
Ротор
2
Локомотив НН
3
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Локомотив НН
1 : 2
Ротор
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Локомотив НН
1
Ротор
2
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Ротор
2 : 0
Локомотив НН
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Ротор
2
Локомотив НН
0
13.08.1996
13 авг. 1996
вт
23:00
Ротор
2 : 0
Локомотив НН
13.08.1996
13 авг. 1996
вт
23:00
Ротор
2
Локомотив НН
0
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
Локомотив НН
0 : 0
Ротор
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
Локомотив НН
0
Ротор
0
22.10.1995
22 окт. 1995
вс
-:-
Локомотив НН
1 : 1
Ротор
22.10.1995
22 окт. 1995
вс
-:-
Локомотив НН
1
Ротор
1
31.03.1995
31 марта 1995
пт
23:00
Ротор
1 : 1
Локомотив НН
31.03.1995
31 марта 1995
пт
23:00
Ротор
1
Локомотив НН
1
24.10.1994
24 окт. 1994
пн
-:-
Ротор
2 : 3
Локомотив НН
24.10.1994
24 окт. 1994
пн
-:-
Ротор
2
Локомотив НН
3
26.03.1994
26 марта 1994
сб
-:-
Локомотив НН
0 : 0
Ротор
26.03.1994
26 марта 1994
сб
-:-
Локомотив НН
0
Ротор
0
11.09.1993
11 сент. 1993
сб
23:00
Локомотив НН
3 : 2
Ротор
11.09.1993
11 сент. 1993
сб
23:00
Локомотив НН
3
Ротор
2
11.05.1993
11 мая 1993
вт
23:00
Ротор
4 : 0
Локомотив НН
11.05.1993
11 мая 1993
вт
23:00
Ротор
4
Локомотив НН
0
25.07.1992
25 июля 1992
сб
23:00
Ротор
3 : 0
Локомотив НН
25.07.1992
25 июля 1992
сб
23:00
Ротор
3
Локомотив НН
0
01.05.1992
01 мая 1992
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Ротор
01.05.1992
01 мая 1992
пт
23:00
Локомотив НН
1
Ротор
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32