Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
23 апр. 2004, 23:00 МСК
23.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы