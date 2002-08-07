Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
6 авг. 2002, 23:00 МСК
6.08.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы