Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
26 окт. 2001, 23:00 МСК
26.10.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы