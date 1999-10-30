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Ротор VS Локомотив
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Ротор - Локомотив: 29 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Ротор - Локомотив: 29 октября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
29 окт. 1999, 23:00 МСК
29.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1
Ротор
2
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
18:00
Ротор
0(4) : 0(3)
Локомотив
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
18:00
Ротор
0(4)
Локомотив
0(3)
18.09.2004
18 сент. 2004
сб
23:00
Локомотив
0 : 1
Ротор
18.09.2004
18 сент. 2004
сб
23:00
Локомотив
0
Ротор
1
23.04.2004
23 апр. 2004
пт
23:00
Ротор
2 : 2
Локомотив
23.04.2004
23 апр. 2004
пт
23:00
Ротор
2
Локомотив
2
25.07.2003
25 июля 2003
пт
23:00
Локомотив
3 : 0
Ротор
25.07.2003
25 июля 2003
пт
23:00
Локомотив
3
Ротор
0
18.06.2003
18 июня 2003
ср
23:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
18.06.2003
18 июня 2003
ср
23:00
Ротор
0
Локомотив
2
06.08.2002
06 авг. 2002
вт
23:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
06.08.2002
06 авг. 2002
вт
23:00
Ротор
0
Локомотив
2
12.05.2002
12 мая 2002
вс
23:00
Локомотив
3 : 0
Ротор
12.05.2002
12 мая 2002
вс
23:00
Локомотив
3
Ротор
0
26.10.2001
26 окт. 2001
пт
23:00
Ротор
1 : 3
Локомотив
26.10.2001
26 окт. 2001
пт
23:00
Ротор
1
Локомотив
3
29.06.2001
29 июня 2001
пт
23:00
Локомотив
2 : 0
Ротор
29.06.2001
29 июня 2001
пт
23:00
Локомотив
2
Ротор
0
28.07.2000
28 июля 2000
пт
23:00
Локомотив
4 : 1
Ротор
28.07.2000
28 июля 2000
пт
23:00
Локомотив
4
Ротор
1
21.04.2000
21 апр. 2000
пт
23:00
Ротор
0 : 4
Локомотив
21.04.2000
21 апр. 2000
пт
23:00
Ротор
0
Локомотив
4
29.10.1999
29 окт. 1999
пт
23:00
Ротор
1 : 0
Локомотив
29.10.1999
29 окт. 1999
пт
23:00
Ротор
1
Локомотив
0
06.07.1999
06 июля 1999
вт
23:00
Локомотив
5 : 1
Ротор
06.07.1999
06 июля 1999
вт
23:00
Локомотив
5
Ротор
1
06.08.1998
06 авг. 1998
чт
23:00
Ротор
3 : 2
Локомотив
06.08.1998
06 авг. 1998
чт
23:00
Ротор
3
Локомотив
2
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Локомотив
0 : 1
Ротор
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Локомотив
0
Ротор
1
29.08.1997
29 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
1 : 0
Локомотив
29.08.1997
29 авг. 1997
пт
23:00
Ротор
1
Локомотив
0
02.05.1997
02 мая 1997
пт
23:00
Локомотив
0 : 1
Ротор
02.05.1997
02 мая 1997
пт
23:00
Локомотив
0
Ротор
1
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Локомотив
2 : 0
Ротор
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Локомотив
2
Ротор
0
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Ротор
2 : 1
Локомотив
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Ротор
2
Локомотив
1
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