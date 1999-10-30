Ротор - Локомотив: 29 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0

Ротор - Локомотив: 29 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
29 окт. 1999, 23:00 МСК
29.10.1999, 23:00 МСК
пятница
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1
Ротор
2
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 18:00
Ротор
0(4) : 0(3)
Локомотив
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 18:00
Ротор
0(4)
Локомотив
0(3)
18.09.2004 18 сент. 2004 сб 23:00
Локомотив
0 : 1
Ротор
18.09.2004 18 сент. 2004 сб 23:00
Локомотив
0
Ротор
1
23.04.2004 23 апр. 2004 пт 23:00
Ротор
2 : 2
Локомотив
23.04.2004 23 апр. 2004 пт 23:00
Ротор
2
Локомотив
2
25.07.2003 25 июля 2003 пт 23:00
Локомотив
3 : 0
Ротор
25.07.2003 25 июля 2003 пт 23:00
Локомотив
3
Ротор
0
18.06.2003 18 июня 2003 ср 23:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
18.06.2003 18 июня 2003 ср 23:00
Ротор
0
Локомотив
2
06.08.2002 06 авг. 2002 вт 23:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
06.08.2002 06 авг. 2002 вт 23:00
Ротор
0
Локомотив
2
12.05.2002 12 мая 2002 вс 23:00
Локомотив
3 : 0
Ротор
12.05.2002 12 мая 2002 вс 23:00
Локомотив
3
Ротор
0
26.10.2001 26 окт. 2001 пт 23:00
Ротор
1 : 3
Локомотив
26.10.2001 26 окт. 2001 пт 23:00
Ротор
1
Локомотив
3
29.06.2001 29 июня 2001 пт 23:00
Локомотив
2 : 0
Ротор
29.06.2001 29 июня 2001 пт 23:00
Локомотив
2
Ротор
0
28.07.2000 28 июля 2000 пт 23:00
Локомотив
4 : 1
Ротор
28.07.2000 28 июля 2000 пт 23:00
Локомотив
4
Ротор
1
21.04.2000 21 апр. 2000 пт 23:00
Ротор
0 : 4
Локомотив
21.04.2000 21 апр. 2000 пт 23:00
Ротор
0
Локомотив
4
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Локомотив
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Ротор
1
Локомотив
0
06.07.1999 06 июля 1999 вт 23:00
Локомотив
5 : 1
Ротор
06.07.1999 06 июля 1999 вт 23:00
Локомотив
5
Ротор
1
06.08.1998 06 авг. 1998 чт 23:00
Ротор
3 : 2
Локомотив
06.08.1998 06 авг. 1998 чт 23:00
Ротор
3
Локомотив
2
24.04.1998 24 апр. 1998 пт 23:00
Локомотив
0 : 1
Ротор
24.04.1998 24 апр. 1998 пт 23:00
Локомотив
0
Ротор
1
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Локомотив
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
1
Локомотив
0
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
Локомотив
0 : 1
Ротор
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
Локомотив
0
Ротор
1
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Локомотив
2 : 0
Ротор
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Локомотив
2
Ротор
0
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Ротор
2 : 1
Локомотив
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Ротор
2
Локомотив
1

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