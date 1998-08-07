Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
6 авг. 1998, 23:00 МСК
6.08.1998, 23:00 МСК
четверг
Составы