Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 авг. 1994, 23:00 МСК
2.08.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы