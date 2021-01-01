Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
28 марта 1993, -:- МСК
28.03.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы