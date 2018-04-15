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Ротор VS Кубань (ЛФЛ)
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Ротор - Кубань (ЛФЛ): 16 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:3
Ротор - Кубань (ЛФЛ): 16 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
16 мая 1992, 23:00 МСК
16.05.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Ротор
1
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
16.10.2004
16 окт. 2004
сб
23:00
Ротор
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.10.2004
16 окт. 2004
сб
23:00
Ротор
1
Кубань (ЛФЛ)
1
06.04.2004
06 апр. 2004
вт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ротор
06.04.2004
06 апр. 2004
вт
23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Ротор
1
01.08.1992
01 авг. 1992
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Ротор
01.08.1992
01 авг. 1992
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Ротор
1
16.05.1992
16 мая 1992
сб
23:00
Ротор
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
16.05.1992
16 мая 1992
сб
23:00
Ротор
1
Кубань (ЛФЛ)
3
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32