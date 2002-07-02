Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
1 июля 2002, 23:00 МСК
1.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы