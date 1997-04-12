Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
11 апр. 1997, 23:00 МСК
11.04.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы