Матч завершен
Ротор
Волгоград
5:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
13 авг. 1994, 23:00 МСК
13.08.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы