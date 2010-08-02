Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Ивица Олич
Квинси Промес
Федор Чалов
Златан Ибрагимович
Месут Озил
Россия
Мальта
Норвегия
США
Косово
Бельгия
Нидерланды
Белоруссия
Непал
Ирландия
Китай
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Локомотив
Барселона
Зенит
Бавария
Краснодар
Реал
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Ротор VS КАМАЗ
Поделиться:
Ротор - КАМАЗ: 27 августа 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
4:1
Ротор - КАМАЗ: 27 августа 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
27 авг. 1993, 23:00 МСК
27.08.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Ротор
1
КАМАЗ
0
30.03.2010
30 марта 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
30.03.2010
30 марта 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2
Ротор
0
22.07.1997
22 июля 1997
вт
23:00
Ротор
3 : 1
КАМАЗ
22.07.1997
22 июля 1997
вт
23:00
Ротор
3
КАМАЗ
1
21.03.1997
21 марта 1997
пт
-:-
КАМАЗ
0 : 5
Ротор
21.03.1997
21 марта 1997
пт
-:-
КАМАЗ
0
Ротор
5
10.09.1996
10 сент. 1996
вт
23:00
КАМАЗ
0 : 0
Ротор
10.09.1996
10 сент. 1996
вт
23:00
КАМАЗ
0
Ротор
0
12.04.1996
12 апр. 1996
пт
23:00
Ротор
3 : 1
КАМАЗ
12.04.1996
12 апр. 1996
пт
23:00
Ротор
3
КАМАЗ
1
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
КАМАЗ
2
Ротор
0
27.06.1995
27 июня 1995
вт
23:00
Ротор
2 : 0
КАМАЗ
27.06.1995
27 июня 1995
вт
23:00
Ротор
2
КАМАЗ
0
06.11.1994
06 нояб. 1994
вс
-:-
Ротор
4 : 0
КАМАЗ
06.11.1994
06 нояб. 1994
вс
-:-
Ротор
4
КАМАЗ
0
28.03.1994
28 марта 1994
пн
23:00
КАМАЗ
1 : 0
Ротор
28.03.1994
28 марта 1994
пн
23:00
КАМАЗ
1
Ротор
0
27.08.1993
27 авг. 1993
пт
23:00
Ротор
4 : 1
КАМАЗ
27.08.1993
27 авг. 1993
пт
23:00
Ротор
4
КАМАЗ
1
05.05.1993
05 мая 1993
ср
23:00
КАМАЗ
0 : 0
Ротор
05.05.1993
05 мая 1993
ср
23:00
КАМАЗ
0
Ротор
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32